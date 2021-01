Kristine Jiménez pide que se trabaje por los atletas y se evite la corrupción

Edgardo Vidal • 8 Ene 2021 - 12:26 PM

La atleta panameña Kristine Jiménez, en carrera para los Juegos Olímpicos de Tokio, dio su parecer sobre el conflicto que se da en la actualidad por las elecciones para la nueva junta directiva del Comité Olímpico de Panamá y pidió que se evite la corrupción y que se trabaje por el deporte y no por intereses personales.

“ Esa pelea política que hay entre dirigentes/políticos y otros intereses, sólo afecta a los deportistas de manera negativa... Lo único que se merece el deporte en Panamá es que sea apoyado, implementado en las escuelas y que se invierta en instalaciones”, expresó la atleta sobre la situación que se da en este momento por la presidencia del COP.

“No termino de entender por qué tanto “revulú” para que alguien/con intereses en trabajar fuerte por el deporte aparezca a rescatarlo en Panamá... y evitemos todo tipo de corrupción”, añadió Jiménez en un hilo en su cuenta de Twitter.

Las elecciones del COP están en completa incertidumbre luego de que el pasado 12 de diciembre el grupo de Damaris Young ganara por 37 a 36 votos la presidencia del organismo, pero el resultado fue objetado por la facción perdedora alegando que al existir un voto en blanco Young no pudo sacar el 50 por ciento más uno de los votos válidos.

El Comité Olímpico Internacional emitió su opinión sobre la situación señalando que los votos en blanco no pueden ser considerados como válidos, no obstante, la Comisión Electoral Independiente no ha dado una decisión definitiva del tema hasta el momento.

Recientemente el diario La Prensa publicó reportajes en los que muestra una posible intromisión gubernamental para favorecer a la facción “Atletas Primeros” que encabeza el doctor Saúl Saucedo.

En la nota se plantea presunta compra de votos y denuncia de presiones para influir en el voto.

El grupo de “Atletas Primeros” circuló posteriormente notas en las que denuncian que durante la actual administración a la que pertenece Young hubo malos manejos administrativos en los que se beneficiaron a empresas allegadas a sus empleados.

“Corrupción hay en todas partes. Pero en conclusión necesitamos que se trabaje por el atleta y por el deporte y no por intereses personales”, añadió.