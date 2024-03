Debate agropecuario: Candidatos confirmados que no participarán en el debate presidencial

El debate agropecuario está programado para llevarse a cabo en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, el próximo miércoles 27 de marzo de 2024. La transmisión será a través de cadena nacional de televisión, radio y medios digitales, comenzando a las 7:30 p.m. Además, Telemetro Reporta Canal 13 ofrecerá cobertura completa a partir de las 5:30 p.m.

Los preparativos para este debate están en marcha, y se espera que aborde una amplia gama de temas relevantes para el sector agropecuario, incluyendo el marco legal, la comercialización, las normas sanitarias y el financiamiento.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1772406662403342591&partner=&hide_thread=false Continúan los preparativos para el Debate Presidencial por el Agro que se desarrollará en el Centro Post Cosecha de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.



Se abordarán temas relacionados con marco legal, comercialización, normas sanitarias, crédito y financiamiento, entre otros.… pic.twitter.com/xOJRXyF9ZZ — Telemetro Reporta (@TReporta) March 25, 2024

Razones por las que no asistirán al debate agropecuario

La Candidata presidencial por libre postulación, Maribel Gordón, señaló que su no participación al debate agropecuario es debido a "que este no es un evento oficial según lo decretado y, por lo tanto, no está obligada a asistir".

El candidato por el partido Realizando Metas, José Raúl Mulino, mencionó que no estará en el debate pues considera que los formatos utilizados para el desarrollo de los eventos "no valen la pena".

Debate Agropecuario: ¿Qué candidatos se presentarán en el debate?

A pesar de estas ausencias, los espectadores pueden esperar una discusión significativa con la participación de los seis candidatos restantes, que incluyen a José Gabriel Carrizo (PRD), Martín Torrijos (Partido Popular), Ricardo Lombana (MOCA), Rómulo Roux (CD) y Zulay Rodríguez (Libre Postulación). Este debate promete arrojar luz sobre las perspectivas y propuestas de los candidatos en relación con el sector agropecuario, un tema de vital importancia para el país.