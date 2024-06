Tres beneficios de comer papaya todos los días ¡Conócelos!

La papaya es una de las frutas más consumidas a nivel mundial, no solo por su dulce sabor, sino también por los numerosos beneficios que aporta a la salud de las personas.

sta fruta contiene muchos nutrientes, aunque no lo parezca. Una porción de papaya proporciona una gran cantidad de vitaminas A, C y E, así como ácido fólico y fibra dietética. Incluso el porcentaje de vitamina C que aporta es notablemente alto.