Panamá celebra la Pascua de Resurrección con fe y tradición

Este domingo, el mundo conmemora el Domingo de Pascua , festividad que recuerda la resurrección de Jesucristo al tercer día de su muerte en el Calvario, tras ser arrestado y sentenciado a la crucifixión.

Esta celebración es la culminación de la Pasión de Jesús y del Triduo Pascual para la fe católica. Las iglesias de todo el país celebran este acontecimiento con procesiones y eucaristías solemnes.

En Panamá, diversos templos realizan las misas correspondientes al Domingo de Resurrección. En el Casco Antiguo de la capital, destaca la tradicional "procesión del encuentro" entre la Virgen de la Alegría y Cristo Resucitado, organizada por la Hermandad del Cristo Resucitado.

Para los fieles, esta fecha también representa un llamado a la renovación espiritual. A través del bautismo pascual, los creyentes celebran el renacimiento en Cristo como "nuevas criaturas".

Semana Santa en Panamá ¡Feliz Pascua de Resurrección, Panamá! Shutterstock

¡Feliz Pascua de Resurrección, Panamá! Que la luz de esta fecha ilumine los corazones, permita conocer el poder de Dios y guíe a la ciudadanía a vivir con alegría y fidelidad ante su sacrificio de amor.