View this post on Instagram

CONVOCATORIA 2020 Organización Señorita Panamá®️ S.A., convoca a los diseñadores nacionales interesados en participar del concurso para elegir al Traje Nacional que nos representará en Miss Universo 2020. La actual situación que atraviesa el mundo nos obliga a adaptar los formatos y garantizar así una representación internacional al nivel que esperan los panameños. Es por eso por lo que por primera vez se realizará la Gala Viva Panamá de forma virtual. Pioneros en este formato especial dentro del mundo de los concursos de belleza, la Organización Señorita Panamá®️ une esfuerzos con Choicely Inc, compañía de alcance global con sede en Finlandia y creadora de las plataformas de votación de la The Miss Universe Organization. Es una oportunidad valiosa para que los artistas nacionales expongan su arte, talento y formas de contacto en todo el mundo. La convocatoria estará abierta desde el 13 de mayo hasta el 29 de mayo de 2020. El inicio de la Competencia será el 1 de junio de 2020. Gran Final 30 de junio de 2020. INTERESADOS COMUNICARSE CON Rafael Morán Director de Talento y Licencias Regionales Rmoran@senoritapanama.com Edsel Malpica Director General de Proyectos Emalpica@senoritapanama.com El ganador viajará a la gran final de Miss Universo 2020, recibirá un pasaje ida y vuelta, así como entradas para la Competencia de Trajes Nacionales, Preliminar y Gran Final. #vamosamissuniverso2020