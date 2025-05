Panamá

Trabajadores no sindicalizados denuncian irregularidades en la contratación para grandes obras

Trabajadores de la construcción no sindicalizados denuncian que no se está utilizando la plataforma que fue creada para la contratación de obreros en grandes proyectos como el Cuarto Puente sobre el Canal y la Línea 3 del Metro, y se está priorizando a quienes forman parte del Suntracs. Estas obras actualmente se encuentran paralizadas por la huelga del sector construcción, por lo que estos trabajadores no sindicalizados están solicitando se les permita trabajar.