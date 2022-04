TRAICIONADA | Ali decide quedarse con Volkan

Asya no se siente bien sabiendo que Ali no está junto a ella.

Selcuk recuerda las palabras de su madre, él está detenido frente a su auto sobre la orilla del mar. Recuerda cuando su madre le abandonó con otra mujer.

Derya considera que no está seguir con las vidas, porque aún están jóvenes.

Selkuc llama a Volkan y le avisa que hubo una visita inesperada al hospital. Le dice que ahora es libre y que ya han terminado.

Derin invita a Ali a quedarse a dormir. Él no está muy convencido. Pero Derin no intenta juzgarlo y le dice que lo entiende y que estará para él siempre. Ali no quiere hablar más del tema. Derin le menciona que no tiene que hacer nada que no quiera, pero la mejor opción es quedarse con ellos. Quiere que pase junto a Volkan lo mejor. Ali finalmente decide que se queda.

Volkan llama a Asya y no le gustó la actitud que tomaron contra ella. Asya recuerda que él no cumple con sus promesas.

Derin llega con Ali donde Asya y le anuncia que desde ahora él vivirá con ellos.

Los criminalistas encuentran un diario donde Derin dice que tenía miedo de Volkan, el lugar está lleno de sangre.

Derya le comenta a Volkan que Asya está preocupada por la actitud de Ali. Cree que debe tener cuidado porque se querrán vengar de él.

Gonül piensa que Volkan usa de excusa a Ali para poder ver a Asya.

Derin le dice a Ali que Demir se quiere disculpar con él, está muy arrepentido y que tampoco debió exagerar. Le recuerda que puede confiar en ella y que, si no se queda a vivir con ellos, lo extrañarán.

Volkan le reclama a Turgay por su relación con Haluk. Presiente que hablaron de Asya. Él le cuestiona por qué quiere saber de eso, y Volkan le dice que es por ser la madre de su hijo. Turgay le responde que él le preguntó por ella.

Asya no permitirá que Ali se vaya, Derin le dice que no quiere que le odie más, cree que tiene el derecho de vivir con su padre. Asya le recuerda que es su madre y no quiere que le ponga a prueba. Derin cree que Ali vivirá donde quiere y él desea vivir con ellos.

Volkan llega y le dice a Derin que debió consultarle eso. Ali aparece y expresa que era su deseo, no quiere seguir más en esa casa. Asya quiere lo mejor para él, quiere ayudarlo. Volkan quiere hablar con él y Asya, pero Ali no quiere quedarse.

Volka le menciona a Asya que no tenía idea de todo eso.

Haluk está contento porque Volkan tomó la decisión con Ali y eso ayudará con la custodia.

Asya cree que todo está mal y que se encuentra en un abismo. Reaccionó así porque Ali había robado. Bahar piensa que hizo lo correcto y que en el futuro no recordarán este incidente. Asya siente que está perdiendo a Ali y con esa decisión ya no reconoce a su hijo. Bahar opina que Derin debió provocar a Ali.

Bahar considera que Ali está mal porque está acostumbrado a ver a sus padres juntos.

Volkan le reclama a Derin pero ella dice que Asya es la responsable de todo. Volkan quiere quitarle responsabilidad sobre ese asunto. Derin cree que su madre no debió acusarle. Volka considera que debían hacer que enfrentará el problema y se hiciera cargo de sus acciones.

Volkan le recuerda a Ali que él y Asya lo aman. Ali considera que Asya lo ama más que a él. Ali insiste en quedarse con él. Volkan quiere que hablen los tres.

Haluk le dice a Selcuk que hará lo que sea para salvar a sus hijos, aunque tenga que ensuciar sus manos. Selcuk pide el dinero, pero Haluk quiere que se desaparezca porque no tendrá piedad si vuelve.