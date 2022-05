TRAICIONADA | Ali está contento de compartir con Asya y Volkan

Asya visita a Gonül y le dice que está impactada por su capacidad de inventar rumores. Quiere que Ali no sufra por un malentendido. Luego le envía un video donde Volkan intenta un acercamiento con Asya. Gonül se sorprende de la trampa que le puso. Asya no le interesa Volkan y si no quiere que envíe ese video a algún periódico, no quiere que se meta con su hijo.