TRAICIONADA | Leyla le pide a Volkan una alianza pero él la rechaza

Aras cita a Asya

Aras obligó a Derin a ir a su casa para aclararle a Asya su alianza con Leyla, allí Derin le pidió que no le dijera nada a Volkan sobre sus acciones, ella se puso muy molesta y le aseguró que no es cuestión de disculparla y le pidió que se fuera, que no la escucharía más.

Leyla visita a Volkan

Leyla fue a la casa de Volkan, él se sorprendió y la invitó a pasar. Allí, ella le pidió una alianza para que é pueda regresar con Asya y ella con Aras.

Volkan rechazó su propuesta y además le pidió que se alejara de ella, la amenazó y le dijo que no le hiciera daño.

Nil está triste por Selçuk

Nil habló con Asya y le manifestó lo que sintió al verlo en una foto con su exnovia, le dijo que se sentía triste al verlo todos los días y no tener nada con él. Asya le recomendó independizarse para poder tomar la decisión de renunciar al restaurante de Selçuk y alejarse de él.

Alí y Asya hablan

Asya intentó hablar con Alí sobre su actitud con respecto a su relación con Aras, él se negó y le pidió que lo dejara sólo. Entonces ella le dijo que luego hablarían y que llegarían a un acuerdo.

Además, explotó al ver un mensaje en el que Aras le decía que faltaban horas para divorciarse, Asya se quedó sorprendida al verlo tan alterado.

Volkan se da cuenta que lo siguen

Volkan se dio cuenta que un hombre lo estaba siguiendo, lo abordó y lo obligó a confesar quién lo contrató.

No te puedes perder todo este capítulo que estuvo muy bueno, aquí lo podrás ver completo: