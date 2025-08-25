Panamá Tu Mañana -

Esquema de Vacunación en niños: mitos, realidades y jornada regional

La enfermera Jennifer Almanza, de la Dirección Nacional de Enfermería, explicó cómo se aplica el esquema de vacunación en niños. A su vez, Vanessa Vicuña, directora ejecutiva de Nutrehogar, detalló que, junto al MINSA, realizarán una cruzada de vacunación en la región comarcal, con el objetivo de garantizar que todos los niños reciban las dosis correspondientes y reforzar la prevención de enfermedades.