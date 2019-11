SHOWBIZ • 15 Nov 2019 - 11:56 AM

El personaje del niñero que contratan Ross y Rachel para cuidar de su hija Emma es uno de los ejemplos que siempre se utilizan para demostrar lo mal que ha envejecido 'Friends' cuando se mide en función de lo que se considera políticamente correcto en la actualidad.

La reacción de los protagonistas masculinos ante la idea de que un hombre se gane la vida cuidando niños y las bromas que realizan al respecto -Ross insiste en que debe de ser gay "o al menos bisexual"- suscitarían un sinfín de críticas en la actualidad, pero en aquel momento se consideró uno de los gags más divertidos de la temporada gracias en gran parte a la interpretación de Freddie Prinze Jr.

Sin embargo, si de los productores de la serie hubiera dependido, ese papel habría ido a parar a manos de Tom Hanks, pero sus compromisos profesionales previos le impidieron aceptar el papel.

"Ni siquiera estaba previsto que yo interpretara a Sandy [el niñero en cuestión]. Se lo ofrecieron primero a Tom Hanks, pero no le daba tiempo por culpa de la película que estaba rodando en ese momento", ha desvelado Freddie, uno de los grandes ídolos adolescentes de los años 90 y principios del 2000, en una nueva entrevista a Entertainment Weekly.

"Mi agente me llamó y me preguntó si me gustaría aparecer en 'Friends'. Yo le dije que sí, por supuesto, que me encantaría, y entonces me confesó que tendría que empezar a grabar al día siguiente. No me lo podía creer".

A diferencia de Kathleen Turner, que no recuerda precisamente con cariño su paso por el set de rodaje de 'Friends' para dar vida al padre de Chandler, Freddie quedó encantado con la experiencia.

"Estaba muy nervioso porque tuve que ir ese mismo día para ponerme a trabajar. Ni siquiera había podido hacer una lectura del guion con el resto del reparto. David Schwimmer vino a verme a mi camerino y fue muy amable; se notaba que sentía una gran pasión por lo que hacía y derrochaba energía. Me dijo: 'Te va a encantar. Es como una obra de teatro en dos actos y el público está muy entregado. Te lo vas a pasar muy bien, así que céntrate solo en eso'", ha recordado.