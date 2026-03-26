Así es la nueva serie de Harry Potter: HBO Max lanza tráiler y presenta al elenco principal

Protagonistas de la nueva serie de Harry Potter:

La plataforma de streaming HBO (Max) encendió las redes sociales con el lanzamiento del primer tráiler oficial de la serie de Harry Potter. Esta primera temporada adaptará fielmente el libro La piedra filosofal, marcando el inicio de una ambiciosa producción que se extenderá durante los próximos diez años.

El estreno está programado para la Navidad de 2026 y contará con ocho episodios. Según el avance, la serie promete una "fiel adaptación" de la obra original de J.K. Rowling, explorando con mayor profundidad los misterios y la magia del Colegio Hogwarts.

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El nuevo trío protagonista de la serie de Harry Potter

Los fanáticos finalmente conocieron a los encargados de dar vida a los icónicos personajes:

Dominic McLaughlin como Harry Potter.

Arabella Stanton como Hermione Granger.

Alastair Stout como Ron Weasley.

La producción ha destacado que la elección del elenco busca cumplir con las características físicas y la esencia que los lectores esperaban para esta nueva era del Mundo Mágico.

Avance de la serie de Harry Potter