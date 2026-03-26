Así es la nueva serie de Harry Potter: HBO Max lanza tráiler y presenta al elenco principal

La plataforma de streaming HBO (Max) encendió las redes sociales con el lanzamiento del primer tráiler oficial de la serie de Harry Potter. Esta primera temporada adaptará fielmente el libro La piedra filosofal, marcando el inicio de una ambiciosa producción que se extenderá durante los próximos diez años.
El nuevo trío protagonista de la serie de Harry Potter
Los fanáticos finalmente conocieron a los encargados de dar vida a los icónicos personajes:
- Dominic McLaughlin como Harry Potter.
- Arabella Stanton como Hermione Granger.
- Alastair Stout como Ron Weasley.
La producción ha destacado que la elección del elenco busca cumplir con las características físicas y la esencia que los lectores esperaban para esta nueva era del Mundo Mágico.
Avance de la serie de Harry Potter