Esta semana se ha anunciado que la actriz Gabrielle Union no repetirá como jueza de cara a la próxima temporada del popular formato estadounidense 'American´s Got Talent'. En un principio, su salida del programa no parecía encerrar demasiado misterio, ya que es habitual que los miembros del jurado vayan cambiando cada año, pero en su caso la noticia ha llegado acompañada de unas informaciones publicadas por la revista Variety que apuntan a que en el plató se respiraría un "ambiente tóxico" que habría incomodado enormemente a la artista.

Al parecer, tanto Gabrielle como varios miembros del equipo -incluida Julianne Hough, que tampoco repetirá como jueza- se habrían sentido ofendidos por una broma realizada por Jay Leno, que ha sido una de las celebridades invitadas recientemente a participar en el concurso como asesor especial. En concreto, el humorista hizo un comentario acerca de una fotografía en la que Simon Cowell -creador de 'AGT'- aparecía posando con sus perros, afirmando que los animales parecían sacados del menú de un restaurante coreano.

Tras ese incidente que cayó como un jarro de agua fría entre los allí presentes por contribuir a perpetuar los estereotipos en torno a las culturas asiáticas, Gabrielle habría instado a los productores del programa a que denunciaran lo ocurrido ante el departamento de recursos humanos de la NBC y, aunque llegó a reunirse con varios ejecutivos de la compañía, nunca llegó a presentarse una queja en firme.

Se cree que su empeño por no permitir que sus quejas cayeran en saco roto ha sido la razón de que la hayan despedido de 'American's Got Talent'. Pese a que ella no se ha pronunciado para confirmar o desmentir que esa posibilidad, su marido Dwayne Wade ha compartido un tuit hace unas horas en el que da a entender que su esposa está siendo castigada por haberse mantenido fiel a sus valores y haber actuado de la manera correcta.

"A lo largo del último año, muchas personas se me han acercado para decirme que mi esposa ha sido la principal razón por la que han empezado a ver 'AGT', porque les encanta su sinceridad. Así que cuando me enteré de que la iban a despedir, mi primera pregunta fue por qué. Todavía no he recibido una buena respuesta. Pero si alguno de vosotros conocéis a Gabrielle o habéis oído hablar de ella, sabréis que es una defensora de nuestra comunidad y nuestra cultura", ha afirmado el jugador de baloncesto retirado.