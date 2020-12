SHOWBIZ • 8 Dic 2020 - 11:15 AM

Jenna Dewan a sus 40 años: 'Estoy muy orgullosa de todo lo que he conseguido'

La actriz y bailarina Jenna Dewan cumplió nada menos que 40 años de vida el pasado 3 de diciembre, pero hasta ahora no se había animado a hacer un amplio repaso a su trayectoria reciente, al menos en público, y a hablar con tanta franqueza sobre el "orgullo" que le invade ante la forma en que ha gestionado el sinfín de cambios y nuevos retos que le han sobrevenido en los últimos tiempos.

"Me siento muy orgullosa de mí misma, por todo lo que he conseguido y por haber superado aquellos retos a los que me he enfrentado a lo largo de toda mi vida. Y además me siento muy entusiasmada acerca del próximo capítulo. Y sí, ese es un buen sentimiento, sin duda", ha manifestado a su paso por el programa matutino 'The Talk' de la cadena estadounidense CBS.

La estrella de cine, quien estuvo casada con el también actor Channing Tatum, padre de su primogénita Everly, hasta el año 2018, mantiene a día de hoy un sólido matrimonio con Steve Kazee, de quien se enamoró poco después del fin de su relación con Channing y con el que ahora disfruta del sinfín de satisfacciones que les brinda su hijo Callum, de nueve meses.

"En otros tiempos hubiera celebrado mi cumpleaños con un fiestón, pero claro, en estas circunstancias me limité a quedarme en casa con mis hijos. La verdad es que fue muy divertido. Mis dos hijos estuvieron a mi lado, Evie hizo una tarta y me regaló un libro de cupones. Es muy gracioso, solo puedo usar los cupones una vez y traen consigo un montón de regalos", ha afirmado en el espacio televisivo.