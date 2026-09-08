Panamá Yo me Llamo -

Sesiones A Lo Panameño con Camilo Sesto

En la primera edición de Yo Me Llamo en A lo Panameño, el competidor que rinde homenaje al recordado cantante español Camilo Sesto demostró que en Panamá hasta un clásico puede llevar sazón. Sorprendiendo al interpretar ¿Quieres ser mi amante?, uno de los grandes éxitos de Camilo Sesto, pero con la esencia adaptada al ritmo de la mejorana sabor interiorano. La presentación no solo puso a prueba su capacidad para interpretar al cantante sino que también le permitió darle un giro diferente a la canción, combinando la esencia del clásico con los sonidos tradicionales de Panamá.