¿Estás embarazada y quieres viajar?, aquí todos los detalles

Hoy les hablo sobre un tema bien personal y a la vez familiar, me imagino que seguramente alguna de ustedes se sentirá identificada. Les cuento que desde el momento en que salí embarazada, mi esposo, su famlia y yo, dijimos "tiene que nacer en Chiriquí", refiriéndonos por supuesto a nuestra bebé; las razones, mi esposo es de la provincia de Chiriquí y por ende, toda su familia.

Así que poco a poco nos hemos hecho la idea de que viajaremos para que mi bebé nazca en esta bella región panameña; sin embargo, les cuento que no es tan fácil como suena, para realizar un viaje, bien sea o no para este fin, sino por turismo o algo parecido, estando embarazada, se deben tomar en cuenta algunas medidas, principalmente el embarazo debe ser normal y no de alto riesgo.

Para darles la información precisa, me puse a investigar. Si en algún momento han pensado en viajar en avión, bien sea para el interior del país o al extranjero durante el periodo de gestación, esto es lo permitido:

Comencemos por la provincia de Chiriquí, si escoges viajar con Air Panamá, podrás hacerlo hasta los 7 meses de embarazo siempre y cuando no sea de alto riesgo, de lo contrario, tendrás que contar con una autorización de tu doctor. Si el caso es contrario, diste a luz en Chiriquí y tienes que regresar a Panamá, podrás hacerlo siempre y cuando el bebé tenga al menos 7 días de nacido y sin ningún problema de salud. El precio del boleto ida y vuelta te saldrá en B/.196,32, mientras que sólo de Chiriquí a Panamá tiene un costo de B/.104,51. En este caso no pagas por el bebé recén nacido.

Copa Airlines tiene las mismas normas en cuanto al tiempo de embarazo para poder abordar, la diferencia es que cobran B/.3,20 por el bebé recién nacido; y los precios varían con respecto a Air Panamá.

Ahora bien, si tienes planificado viajar a Chiriquí en vehículo, según los especialistas, puedes hacerlo si el embarazo es normal y no hay contraindicaciones, hasta la semana 36 de gestación y es súper importante no viajar por más de seis horas seguidas, debes tener periodos de descanso o paradas cada dos o tres horas para ir al baño y caminar para activar la circulación.

Por otro lado, está el caso de las mujeres que estiman viajar a destinos internacionales, en estos casos, las normas son similares, aquí los detalles por aerolinea:

- LAN: Las gestantes pueden viajar sin restricción hasta la semana 36 de embarazo. A partir de este periodo, no pueden volar en itinerarios de más de 6 horas; además, deben presentar certificado del médico tratante, detallando fecha estimada de parto y autorización para viajar por vía aérea.



- Iberia: No exige autorización específica en estos casos hasta cumplir las 28 semanas de gestación. Después de este momento, es necesario consultar al médico.

- American Airlines: En el caso de embarazos normales y sin complicaciones, se requiere un certificado médico, si el viaje va a realizarse dentro de las 4 semanas previas a la fecha del parto. Si son viajes internacionales o de cualquier vuelo sobre el agua, no se recomienda viajar dentro de los 30 días previos a la fecha de parto, a menos que la pasajera haya sido examinada por un médico obstetra, dentro de un periodo de 48 horas antes de la fecha de salida, quien tendrá que certificar por escrito que la pasajera se encuentra estable.

Definitivamente, viajar no se convierte en un riesgo para la mujer embarazada, siempre y cuando tengamos una etapa de gestación normal y tomemos las medidas pertinentes para que todo marche bien. Dios mediante el fin de semana que viene viajaré a Chiriquí, desde allí las mantendré al tanto del nacimiento de mi bebé. Si tienen alguna duda con respecto a este importante tema, no duden en escribirme al correo electrónico creciendoconmamapanama@gmail.com. ¡Que Dios me las bendiga!