Por sexto año consecutivo se celebra el Festival de Cine Pobre, Panalandia

El Festival de Cine Pobre Panalandia, se celebra por sexto año consecutivo y en esta edición los organizadores han hecho un llamado a la "Reflexión y Acción". Este Festival inició el 13 de febrero y se extenderá hasta el sábado 16, donde buscan rendir homenaje a hombres y mujeres que se han destacado por sus nobles contribuciones en nuestra historia como son: Diana Morán, Clara González, Andrés Galván, Victoriano Lorenzo, Pedro Prestán, Rodolfo Aguilar Delgado, Lucy Jaén, entre otros.

La ceremonia de apertura fue dirigida por el rapero Jaguar Clandestino, quién presentó al Director del Festival, Said Issac y a la Coordinadora de Formación, Isabella Gálvez. A su vez Said Issac resaltó el objetivo del festival que no es más que "Reflexionar sobre lo que está pasando en nuestra ciudad y donde vamos con ella y qué estamos haciendo por ella", esto es como parte de la celebración de los 500 años de fundación de la Ciudad de Panamá.

El Festival del Cine Pobre se lleva a cabo durante cuatro días donde se ofrece al público programas de formación, talleres, muestras en competencia, conciertos al aire libre y conversatorios, entre estos "Historias de violencia" contada por mujeres el viernes 5 de febrero a las 5:00 p.m y "La Marcha del Hambre y la Desesperación de 1959" el jueves 14 a las 5:00 p.m en el MAC, donde se contará con la presencia del héroe colonense Andrés Galván.

Este mismo día en la Fundación Omar Torrijos (Sede oficial del festival), a las 5:00 p.m se realizará la charla de Cine Bunker que es una biblioteca digital en donde se recopilan todas las películas panameñas y la información de los perfiles de las personas involucradas en la realización de ellas.

En la edición de este año participarán en total unas 85 películas, de las cuales 61 compiten en las diferentes categorías y 24 de ellas por la competición centroamericana. Por primera vez, en esta sexta edición las votaciones para elegir el cortometraje favorito para el Premio del Público será mediante la plataforma: cinebunker.com.

Panalandia es organizado por cineastas de la Fundación panameña Mente Pública y voluntarias (os) que durante los últimos cinco años no han cesado de trabajar de trabajar por el cine sin compromisos comerciales, donde lo más importante es la historia y no el presupuesto.

Para saber más de este festival de cine pobre, visita su sitio web www.panalandia.info. O sus redes sociales de Panalandia.