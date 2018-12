Anuncian cierre de oficinas públicas del 23 al 25 de enero por JMJ y detallan logística vial

La Dirección Ejecutiva de Apoyo al Comité Organizador Local para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ2019) y el Ministerio de la Presidencia de Panamá presentaron este miércoles el Plan de Movilidad JMJ, que incluye la inhabilitación temporal de vías y el cierre de oficinas públicas.

"El gobierno decreta el cierre de las oficinas públicas de Panamá y San Miguelito desde las 12 del mediodía del miércoles 23 de enero, hasta las 4:00 p.m. del 25 de enero, y se excluyen de estas medidas a las oficinas que brinden servicios esencialmente de salud, migración, entre otros", detalló el ministro de la Presidencia", Jorge González.

Los actos centrales de este evento se desarrollarán del 22 al 27 de enero de 2019 en la ciudad de Panamá, y se estima una participación de 250 mil jóvenes peregrinos procedentes de diversos países del mundo, de los cuales 80 mil ya han completado su proceso de inscripción.

González hizo el anuncio del cierre de oficinas públicas, en una conferencia en la que participaron otras autoridades, como Omar Pinzón de la Dirección de Apoyo al Comité Organizador, el director de la Autoridad de Tránsito, Julio González; Roberto Roy presidente del Metro de Panamá y Carlos Sánchez de Mi Bus.

Línea 2 gratuita

Roy, informó que para este evento se habilitarán cinco estaciones de la Línea 2. Del 14 al 17 de enero se realizarán las denominadas “marchas en blanco”, que son pruebas de los trenes sin pasajeros, y el día 18 de enero comienza la operación formal con 10 trenes de cinco vagones cada uno.

Del 22 al 25 de enero, el Metro de Panamá funcionará en horario de 5:00 a.m. a 2:00 a.m., mientras que desde las 5:00 a.m. del sábado 26 de enero funcionará ininterrumpidamente por 42 horas continuas.

El viaje en Línea 2 será gratuito, sin embargo todos los usuarios deben validar su tarjeta, sin que se les haga ningún cargo.

La Línea 1 también ofrecerá movilización gratuita el sábado 26 y domingo 27 de enero hasta las 6:00 p.m.

En el servicio de Metro Bus que también será sin cargos, se operará con 120 buses más o un 25% de flota adicional, según el ejecutivo de la empresa Carlos Sánchez. "Hemos pospuesto todas las vacaciones, durante esta quincena no va a haber nadie de vacaciones", ni operadores ni personal de mantenmiento, puntualizó.

Por su parte, Pinzón informó que el papa Francisco se movilizará a través de 23 rutas, “todas ellas bien estudiadas por equipos de protección y seguridad”.

Se trata de la tercera fase del plan logístico desarrollado para la JMJ 2019, en la que también podrán participar los ciudadanos, afirmó Pinzón. En medio de este plan de movilidad ofrecieron una serie de desvíos o alternativas para la movilidad, aunque la idea es que los ciudadanos puedan aprovechar el uso gratuito de los transportes públicos de pasajeros

Se restringirá el acceso de vehículos de carga a las áreas próximas al desarrollo de actividades de la JMJ (Cinta Costera, Parque Omar y Metro Park), y solo se permitirá el abastecimiento de mercadería en comercios en horario de 2:00 a.m. a 9:00 a.m

.

