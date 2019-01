Implementan nueva ruta de Mi Bus Cadena Frío - Albrook

A partir de hoy 2 de enero, el servicio de la empresa Mi Bus tendrá una nueva ruta que irá desde la Gran Terminal de Albrook hasta las instalaciones de Merca Panamá.

Cadena Frío – Albrook, realizará dos paradas durante su recorrido y contará con un horario de 2:00 a.m. a 11:30 a.m. y desde Cadena Frío de 12:00 m.d. a 8:45 p.m.

El recorrido de la ruta iniciará en Albrook Bahía E, recorre la Avenida Omar Torrijos pasando por la entrada de la Ciudad del Saber y Paraíso, posteriormente tomará la vía Centenario hasta llegar a Cadena Frío en donde toma la primera rotonda saliendo con dirección hacia las galeras, toma una segunda rotonda y realiza la parada asignada y luego sale de las instalaciones y nuevamente toma la vía Centenario para salir por Paraíso y dirigirse hacia Albrook por la Avenida Omar Torrijos.

De acuerdo con la empresa de transporte Mi Bus, el horario de operación desde Albrook será el siguiente:

2:00 a.m. - 3:00 a.m. - 2:00 a.m. - 4:00 a.m. - 5:15 a.m. - 6:30 a.m. - 7:45 a.m. - 9:00 a.m. - 10:15 a.m. - 11:30 a.m.

Desde Cadena de Frío:

12:00 m.d. - 1:15 p.m. - 2:30 p.m. - 3:45 p.m. - 5:00 p.m. - 6:15 p.m. - 6:15 p.m. - 7:30 p.m. - 8:45 p.m.