Béisbol Juvenil 2022: Posponen dos juegos por casos de Covid-19

La Federación Panameña de Béisbol ( FEDEBEIS ) anunció por medio de un comunicado que los partidos de Los Santos vs Veraguas y Panamá Este vs Bocas del Toro, programados para este sábado 15 de enero en la jornada inaugural del Béisbol Juvenil 2022 , fueron pospuestos debido a nuevos contagios de Covid -19.

Además, FEDEBEIS también informó que el partido entre Panamá Este y Bocas del Toro queda reprogramado para el jueves 20 de enero.

"Aprovechando la presencia de ambos equipos, se jugará como parte de una doble tanda, el partido No.34, entre Bocas del Toro vs Panamá Este", indicó FEDEBEIS.

Por otra parte, comunicaron que "El partido No. 5 Los Santos vs Veraguas, se celebrará el viernes 21, de igual manera como una doble jornada, junto con el partido No. 36, Veraguas vs Los Santos, teniendo como sede el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández".