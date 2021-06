¿Cuánto dinero tiene Floyd Mayweather?

Su combate contra el 'youtuber' Logan Paul

'Money', que tuvo su último combate oficial en agosto del 2017 con triunfo por KO contra la estrella de UFC Conor McGregor, habló también en el podcast sobre la futura pelea con el youtuber Logan Paul: "¿Por qué no? Les dije a todos que era un animador, no solo un luchador. Es algo diferente, algo que no me importa hacer y algo que la gente quiere ver", señaló. Se ha especulado con que ganaría unos 100 millones de dólares.