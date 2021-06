¿Quién derrotó a Floyd Mayweather, Jr.?

Llegó el día de la vuelta de Floyd Mayweather, Jr al cuadrilátero. Hoy domingo 6 de junio enfrentará en un combate de exhibición al youtuber Logan Paul. El evento se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos.

En Panamá la pelea se podrá disfrutar libremente desde su sillón de su casa. Telemetro transmite en vivo la pelea entre Floyd Mayweather, Jr. y Logan Paul desde las 19 hs. También se podrá seguir el minuto a minuto por Telemetro.com.

En el resto del mundo los horarios para la gran pelea de exhibición entre Floyd Mayweather, Jr. Y el youtuber Logan Paul son los siguientes:

- Estados Unidos: 20.00 horas (ET) / 17.00 horas (PT).

- México: 19.00 horas.

- Colombia: 19.00 horas.

- Chile: 20.00 horas.

- Argentina: 21.00 horas.

- Perú: 19.00 horas.

- España: 02.00 horas.

FLOYD MAYWEATHER VS LOGAN PAUL - FULL WEIGH IN AND FACE OFF VIDEO