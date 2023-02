Lo que no sabías de Laura Londoño, protagonista de "Café con Aroma de Mujer"

"Lo quiero mucho, aprendí muchísimo con él, venimos de dos industrias con maneras de hacer las cosas diferentes, creo que eso para mí fue un gran aprendizaje, peleábamos como niños, teníamos puntos de vistas diferentes a veces sobre la escena, sobre los personajes, tenemos un carácter fuerte los dos...peleábamos pero luego él tan noble se acercaba, hablábamos, nos abrazábamos...", expresó.

Cantar los temas de la novela

La actriz es polifacética, ya que es ella la intérprete de todas las canciones de la novela; así es y nos habló sobre eso.

"...fue un proceso muy bonito, darme cuenta que sí podía, cuando nos damos cuenta que tenemos unos talentos o que sabemos que los tenemos pero no somos capaces de sacarlos a la luz, creo que fue lo que pasó en este caso...Ha sido lo más delicioso y satisfactorio que he hecho en mi vida, me ha encantado", manifestó.

Su experiencia en la Hacienda Venecia

Laura Londoño habló sobre lo fascinada que estuvo de grabar en la Hacienda Venecia, una finca de tradición cafetera con más de cien años, situada a pocos minutos de Manizales, una ciudad en el occidente de Colombia en medio de los Andres.

Asimismo, habló sobre cómo aprendió a cosechar el café y sobre el valor que tiene este producto.

"...mis mañanas eran maravillosas, por estar en ese entorno, en ese lugar y en ese momento en donde justo acabábamos de salir de una pandemia…y este era el primer proyecto con el que se reactivaba la industria... paisajes mágicos, joyas que tiene Colombia escondidas, es un lugar que enamora a cualquier persona...", aseguró.

Aquí podremos ver la entrevista completa: