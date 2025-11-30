Panamá Cara a Cara -

Cara a Cara con Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers Panamá

El director regional de Crime Stoppers Panamá, Alejo Campos, habló este domingo en Cara a Cara sobre los avances de Panamá en el último año en cuanto a la participación de la ciudadanía en denunciar los diferentes delitos, la colaboración con las autoridades y los estamentos de seguridad, la propuesta de ley antimafia y los retos que se tienen para el año 2026, entre otros temas.