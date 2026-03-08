Panamá Cara a Cara -

Cara a Cara con Francisco Trejos, oficial de Educación de Unicef

El oficial de Educación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Francisco Trejos, explicó que se requiere el aporte de todos los sectores en la elaboración de una nueva Ley de Educación, que permita contar con una base para que el país se adapte a los cambios a nivel global. Además, explicó la necesidad de que los estudiantes aprendan bien y tengan una mejor perspectiva hacia su futuro y poder así contribuir al país.