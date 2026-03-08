Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre el conflicto en Medio Oriente, Reformas Electorales, desempleo y otros temas

Este domingo en Debate Abierto se habló sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el conflicto en Medio Oriente y el precio de los combustibles, el tema de los cortes de cabello en las escuelas, los resultados del evento gastronómico Sabores de Colón, la modificación en las Reformas Electorales sobre el voto en los circuitos plurinominales, y el desempleo en Panamá, junto a la primera dama Maricel de Mulino; la especialista en educación, Nivia Rossana Castrellón; el dirigente colonense, Michael Chen; el investigador social, Gilberto Toro; Ian Ramos Fergus, jurista colonense; Wolfgang González, consultor y especialista en hidrocarburos; el diputado Luis Duke; el exdiputado Ricardo Torres; y el consultor René Quevedo.