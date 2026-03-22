Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre la crisis del petróleo, el caso de albergues de la Senniaf y bioetanol

Este domingo en Debate Abierto se hizo un análisis sobre la crisis del petróleo por el impacto del conflicto en Medio Oriente, las denuncias por irregularidades en albergues de la Senniaf, bioetanol, entre otros temas, junto a Rafael Jaén Williamson, experto en la industria del petróleo; Jorge Eduardo Ritter, excanciller de Panamá; la diputada Alexandra Brenes; el productor de caña, Patrocinio Saldaña; el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias; y los estudiantes ganadores de Debate Z, Amith Solano, Naomi Thomas y Gabriela Rodríguez.