Gobierno crea comisión por alza del petróleo en Panamá

El Gobierno de Panamá anunció la creación de una comisión especial para mitigar el impacto del aumento del precio del petróleo, en medio de la crisis internacional provocada por el conflicto en Medio Oriente. La medida fue adoptada por el Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente José Raúl Mulino.
Comisión para enfrentar la crisis
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que esta comisión estará integrada por diversas entidades del Estado:
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Contraloría General de la República
Además, contará con el respaldo de instituciones como:
- Secretaría Nacional de Energía
- Autoridad Nacional de los Servicios Públicos
- Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia
- Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental
Gobierno establece medidas para evitar alzas y especulación
El Ejecutivo adelantó una serie de acciones enfocadas en proteger a la población:
- Evitar aumentos en el transporte público
- Controlar costos en el traslado de alimentos
- Reducir el impacto en la pesca artesanal
- Frenar la especulación de precios
- Contener el costo de fertilizantes
El Gobierno busca reducir el impacto del alza del petróleo en sectores clave de la economía y en el costo de vida de los panameños. Estas medidas forman parte de una estrategia para enfrentar la volatilidad de los mercados energéticos y sus efectos en el país.