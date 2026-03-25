Gobierno crea comisión por alza del petróleo en Panamá

El Gobierno de Panamá anunció la creación de una comisión especial para mitigar el impacto del aumento del precio del petróleo, en medio de la crisis internacional provocada por el conflicto en Medio Oriente. La medida fue adoptada por el Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente José Raúl Mulino.

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Comisión para enfrentar la crisis

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que esta comisión estará integrada por diversas entidades del Estado:

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Comercio e Industrias

Contraloría General de la República

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Además, contará con el respaldo de instituciones como:

Secretaría Nacional de Energía

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos

Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia

Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental

Gobierno establece medidas para evitar alzas y especulación

El Ejecutivo adelantó una serie de acciones enfocadas en proteger a la población:

Evitar aumentos en el transporte público

Controlar costos en el traslado de alimentos

Reducir el impacto en la pesca artesanal

Frenar la especulación de precios

Contener el costo de fertilizantes

El Gobierno busca reducir el impacto del alza del petróleo en sectores clave de la economía y en el costo de vida de los panameños. Estas medidas forman parte de una estrategia para enfrentar la volatilidad de los mercados energéticos y sus efectos en el país.