Calle Arriba de Aguadulce se prepara para gran cierre de tonadas

Embed - CALLE ARRIBA DE AGUADULCE on Instagram: "Es la reina de dinastía Y no se puede comparar Su belleza y su donaire A mi me hacen suspirar. La cuenta regresiva ha comenzado, en una semana estaremos sumergidos en el lujo y el donaire del carnaval con Calle Arriba de Aguadulce y nuestra soberana 2024. Prepárate para vivir momentos inolvidables junto a S.M. Dayanna Emmyr Urrutia Calderón, la incomparable."

