View this post on Instagram

Un gavilán café llegó a nuestra Clínica Veterinaria en julio pasado, con las plumas de sus alas y su cola recortadas, porque alguien intentó impedirle volar, y encerrarlo en una jaula. Ahora este gavilán tendrá una nueva oportunidad de volar gracias al trasplante de plumas en ambas alas que realizó nuestro equipo veterinario para acelerar su regreso a su hábitat natural. Después de más de dos horas y paciencia, las 38 plumas fueron colocadas con éxito, 19 en cada ala. Al finalizar el procedimiento, el gavilán sacudió sus alas y ninguna cayó, una buena señal de que el trasplante ha sido un éxito, según explican nuestros veterinarios. Esta es la segunda ocasión que se realiza este tipo de procedimiento, la primera vez fue a un gavilán gris. #DefendamosLaVidaSilvestre 🍃🦅