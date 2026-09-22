Panamá

Científicos panameños descubren efectos del sargazo contra la malaria

Lorena Coronado, investigadora del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología AIP (Indisacat-AIP), explicó que a través de un estudio de algas (sargazo) aplicado contra el parásito plasmodium falciparum, que produce la malaria, se encontró que inhibía en un 97% el crecimiento de este parásito, y no presentaba un patrón de toxicidad en células sanas, por lo que ahora buscan darle una aplicación.