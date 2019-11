Brenda Song no era lo suficiente "asiática" para la comedia "Crazy Rich Asians"

Showbiz • 21 Nov 2019 - 08:22 AM

La última entrevista de la actriz y antigua estrella juvenil Brenda Song ha colocado en un aprieto a los responsables de la exitosa película "Crazy Rich Asians", que ya ha comenzado a rodar su secuela.

El filme protagonizado por Constance Wu y Henry Golding se ha convertido en la comedia romántica más taquillera de la última década y ha venido a confirmar lo que ya debería considerarse una verdad absoluta en Hollywood: que la representación e inclusividad también consigue llenar las salas de cine.

Como ídolo de la factoría Disney, Brenda lleva encabezando series y películas desde la adolescencia rodeada en la mayoría de ocasiones de un elenco predominantemente blanco, por eso le dolió tanto que la primera superproducción con un reparto compuesto casi exclusivamente por asiático-americanos o asiáticos no quisiera contar con ella, según su versión de los hechos, por considerar que su aspecto físico no encajaba con el de los demás intérpretes.

"Mucha gente no lo sabe, pero no llegó a dárseme la oportunidad de hacer una audición para 'Crazy Rich Asians', nunca", ha desvelado en una entrevista a la revista Teen Vogue en la que asegura además que a su mánager le dejaron muy claro que no era 'adecuada' para dar vida a ninguno de los personajes de la historia.

"Su lógica, o lo que vinieron a decirme aunque con menos palabras, era básicamente que no proyectaba una imagen lo suficiente asiática. Me rompió el corazón. El personaje principal era una joven asiática-americana de veintitantos años, ¿y no me vas a dejar presentarme para ese papel? Llevo haciendo casting para roles que inicialmente estaban pensados para caucásicos toda mi vida, pero para ese en concreto no me querían. No pude evitar preguntarme dónde se supone que encajaba yo en este negocio".

El director de la cinta Jon M. Chu no ha tardado en salir al paso de sus declaraciones a través de Twitter para dejar claro que ese no fue el motivo por el que no la llamaron para leer el guion mientras buscaban a su protagonista o al resto de actores secundarios.

"¿Salieron de mi boca esas palabras? No, imposible, no tendría sentido. Me siento fatal tras enterarme de que ella cree que esa fue la razón. La pura verdad es que adoro a Brenda Song y soy un gran admirador suyo. No necesitaba que hiciera ninguna prueba porque sabía de sobra quién era", ha afirmado en un tuit.