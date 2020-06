SHOWBIZ • 23 Jun 2020 - 07:27 AM

Esta semana Disney + ha estrenado el trailer de uno de sus grandes reclamos de cara al verano: la grabación para la pequeña pantalla del famoso musical de Lin-Manuel Miranda, 'Hamilton', que se estrenará el próximo 3 de julio.

Eso sí, la versión que estará disponible en streaming contará con un par de cambios sutiles que podrían pasársele por alto incluso a quienes hayan visto la obra en el teatro.

Según ha explicado su creador en Twitter, los estudios han censurado dos palabras malsonantes del libreto original con su aprobación, para que la obra no recibiera la segunda calificación por edades más estricta que otorga la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos.

Tal y como ha explicado en un par de tuits, cualquier historia que incluya más de una vez la palabra "f*ck" -que se puede considerar un equivalente de "jo*er"- implica una calificación automática "R", que la identifica como apta para menores de 17 años solo si están acompañados de un padre o tutor adulto. Gracias a la decisión que ha tomado Miranda, 'Hamilton' se recomienda para mayores de 13 años.

"He renunciado literalmente a dos 'jo**r' para que los niños puedan verlo", se ha justificado, señalando que todavía ha quedado uno en la grabación que se podrá ver en Disney+.

Para los curiosos, también ha explicado que los temas en que se han eliminado dos de los tres "f*uck" son 'Yorktown (The World Turned Upside Down)' y 'Washington on Your Side'. En el primero, simplemente se silenciará, y en el segundo, se cubrirá con el sonido de un disco rallado.