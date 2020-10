Actor Rick Moranis, de "Los Cazafantasmas", víctima de ataque en Nueva York

EFE • 3 Oct 2020 - 08:53 AM

El actor canadiense Rick Moranis, conocido por "Los Cazafantasmas" o "Cariño, he encogido a los niños", ha sido identificado como la víctima de un ataque no provocado que ocurrió a plena luz del día este jueves en Nueva York, según informaron este viernes medios locales.

El actor, de 67 años, caminaba a las 7.30 de la mañana cerca de su apartamento, al oeste de Central Park, cuando un desconocido se acercó espontáneamente y le golpeó en la cabeza haciéndole caer al suelo, según se observa en un vídeo de vigilancia publicado por el New York Post, que cita fuentes policiales.

Moranis tuvo que acudir a un hospital para que le evaluaran debido al dolor que sufría en la cabeza, la espalda y la cadera, y después fue a una estación de policía para denunciar lo ocurrido.

Las autoridades ahora buscan al responsable del ataque, que llevaba una sudadera con el logo "I love NY" y se fue a pie del lugar, aparentemente sin inmutarse tras noquear al actor.

Moranis vive retirado de la mirada pública desde que saltó a la fama con varios taquillazos de la comedia en las décadas de los años 80 y 90, volcado en cuidar de sus hijos tras el fallecimiento de su primera esposa.

Volvió puntualmente al cine con las secuelas de "Cariño, he encogido a los niños", que salieron en 1992 y 1997, y se prevé que también aparezca en una nueva entrega de la franquicia tras firmar un contrato con Disney Plus.

En 2005 lanzó un disco de "country" que estuvo nominado al Grammy como mejor álbum de comedia por sus letras llamado "The Agoraphobic Cowboy" (El cowboy agorafóbico), y en 2013 otro llamado "My Mother's Brisket & Other Love songs" (El brisket de mi madre y otras canciones de amor).