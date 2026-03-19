El diablo viste a la moda 2 vuelve a encender la expectativa rumbo a su estreno

El Diablo Viste a la Moda 2 llegará pronto a los cines.

Aunque el avance se lanzó hace un mes, " El diablo viste a la moda 2 " vuelve a generar impacto. Esta vez, no solo por lo que mostró… sino por lo que dejó en el aire y por un guiño viral que reavivó la emoción de los fans.

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El Diablo Viste a la Moda 2 (1) El fenómeno de "El Diablo Viste a la Moda 2" ha alcanzado su punto máximo. 20th Century Studios LA / Youtube

El impacto de Anna Wintour y Anne Hathaway

Cuando el ruido del tráiler empezaba a bajar, llegó un momento inesperado en los Oscar 2026.

En un momento que rompió el internet, Anne Hathaway compartió escenario con la legendaria editora Anna Wintour, reforzando la conexión entre la realidad y la ficción de la saga.

Esta aparición no solo validó la relevancia cultural de la secuela, sino que confirmó que la esencia de la alta costura y el drama editorial están más vivos que nunca.

La química y el respeto mutuo mostrados en la gala han servido como la mejor campaña promocional para el inminente estreno de "El Diablo Viste a la Moda 2".

Embed - 20th Century Studios on Instagram: "Vogue Runway. Don’t miss Anne Hathaway in The Devil Wears Prada 2, only in theaters May 1." View this post on Instagram

Lo que revela el tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2

A un mes del lanzamiento del tráiler oficial, las redes sociales siguen analizando cada detalle del regreso de Andy Sachs a Runway. En el avance de "El Diablo Viste a la Moda 2", se observa una Andrea mucho más confiada y empoderada, enfrentándose nuevamente a Miranda Priestly y Emily Charlton.

La trama sugiere un cambio de roles y una evolución en el mundo de las revistas impresas frente a la era digital.

Con el estreno fijado para el próximo 30 de abril solo en cines, "El Diablo Viste a la Moda 2" promete ser el evento cinematográfico del año, uniendo a las generaciones que crecieron con la primera entrega y a los nuevos amantes de la moda.