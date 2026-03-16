Oscars 2026: El encuentro entre Anna Wintour y Anne Hathaway que paralizó las redes

Durante los Oscars 2026 , Hathaway y Wintour recrearon un divertido intercambio que recordó a la película The Devil Wears Prada, desatando nostalgia y reacciones en redes sociales.

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Oscar 2026 revive el espíritu de The Devil Wears Prada

Uno de los momentos más icónicos del Oscar 2026 ocurrió cuando la actriz Anne Hathaway y la editora de moda Anna Wintour subieron juntas al escenario para presentar los premios a Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinado.

Antes de anunciar a los nominados, Hathaway bromeó al pedir la opinión de Wintour sobre su vestido, lo que dio paso a un intercambio cargado de humor y referencias al mundo de la moda que retrata la famosa película.

El momento recordó la dinámica entre la joven asistente Andy Sachs, personaje interpretado por Hathaway, y la exigente editora Miranda Priestly, inspirada en Wintour.

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Oscar 2026 genera nostalgia entre fans

El momento se volvió viral cuando Wintour respondió con ironía y llamó a Hathaway “Emily”, en referencia al personaje de Emily Blunt en la película, provocando risas en el teatro y entre los espectadores.

Además del guiño cinematográfico, el vestuario también generó comentarios. Hathaway lució un vestido floral de Valentino como homenaje al diseñador Valentino Garavani, mientras que Wintour optó por un diseño de Dior.

La escena fue interpretada por muchos como un tributo al legado cultural de The Devil Wears Prada, que casi dos décadas después continúa influyendo en la moda y el cine.

La ceremonia del Oscar 2026 se celebró el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, durante la 98.ª edición de los premios de la Academia.