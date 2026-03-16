Oscars 2026: el emotivo mensaje de Jessie Buckley que conmovió al público

Durante la ceremonia de los Oscars 2026 , se rindió homenaje a las mejores producciones cinematográficas de 2025. En una noche llena de brillo, la película Hamnet se alzó con uno de los galardones más esperados cuando la actriz irlandesa Jessie Buckley ganó el premio a Mejor Actriz por su interpretación de Agnes Shakespeare, esposa del célebre escritor William Shakespeare.

Visiblemente emocionada al recibir la estatuilla, Buckley expresó su gratitud a todo el equipo de producción del filme y, especialmente, a las mujeres que colaboraron en el proyecto. También dedicó palabras de amor a su esposo y a su hija, quien nació poco después de concluir el rodaje de la película.

Sin embargo, el momento más conmovedor de su discurso fue el mensaje alentador dirigido a las mujeres de todo el mundo. Jessie dedicó el premio al "hermoso caos del corazón de una madre", recordando que este 15 de marzo se celebra el Día de las Madres en el Reino Unido.

Con esta victoria, Jessie Buckley marca un hito en su carrera al obtener su primer premio Oscar, consolidándose como una de las figuras más brillantes del cine actual.