Los Ángeles Cine -  16 de marzo de 2026 - 08:03

Premios Óscar 2026: lista completa de ganadores de la 98 edición

Conozca la lista completa de ganadores de los Óscar 2026. “One Battle After Another” fue la gran triunfadora de la noche con seis premios.

Ceremonia 98º de los premios Óscar

Ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles

EFE/ Armando Arorizo

La película One Battle After Another, que llegaba a la gala con 13 nominaciones, fue la gran ganadora de la noche al obtener seis estatuillas, incluyendo el premio a mejor película.

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En tanto, Sinners, que había marcado un récord con 16 nominaciones, consiguió cuatro premios durante la ceremonia.

Ganadores principales de los Óscar 2026

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Paul Thomas Anderson (izq.) y Teyana Taylor (segunda por la izquierda) reciben el Oscar a la Mejor Pel&iacute;cula por "One Battle After Another" de manos de Nicole Kidman y Ewan McGregor durante la 98.&ordf; ceremonia anual de los Premios &Oacute;scar en el Dolby Theatre de Los &Aacute;ngeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.&nbsp;

Paul Thomas Anderson (izq.) y Teyana Taylor (segunda por la izquierda) reciben el Oscar a la Mejor Película por "One Battle After Another" de manos de Nicole Kidman y Ewan McGregor durante la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.

Mejor película

  • One Battle After Another

Mejor dirección

  • Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another

Mejor actriz

  • Jessie Buckley, por Hamnet

Mejor actor

  • Michael B. Jordan, por Sinners

Mejor actriz de reparto

  • Amy Madigan, por Weapons

Mejor actor de reparto

  • Sean Penn, por One Battle After Another

Otros premios destacados

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Mejor película internacional

  • Sentimental Value (Noruega)

Mejor guion adaptado

  • Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another

Mejor guion original

  • Ryan Coogler, por Sinners

Mejor fotografía

  • Autumn Durald, por Sinners

Mejor montaje

  • Andy Jurgensen, por One Battle After Another

Mejor diseño de vestuario

  • Kate Hawley, por Frankenstein

Mejor maquillaje y peluquería

  • Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por Frankenstein

Mejor banda sonora

  • Ludwig Göransson, por Sinners

Mejor canción original

  • “Golden”, de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por KPop Demon Hunters

Mejor dirección de producción

  • Tamara Deverell y Shane Vieau, por Frankenstein

Mejor sonido

  • Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por F1

Mejores efectos visuales

  • Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por Avatar: Free And Ash

Mejor casting

  • Cassandra Kulukundis, por One Battle After Another

Ganadores en animación y documentales

Mejor película animada

  • KPop Demon Hunters

Mejor largometraje documental

  • Mr. Nobody Against Putin

Mejor cortometraje

  • The Singers

  • Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje animado

  • The Girl Who Cried Pearls

Mejor cortometraje documental

  • All The Empty Rooms

FUENTE: EFE

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