Premios Óscar 2026: lista completa de ganadores de la 98 edición

Paul Thomas Anderson (izq.) y Teyana Taylor (segunda por la izquierda) reciben el Oscar a la Mejor Película por "One Battle After Another" de manos de Nicole Kidman y Ewan McGregor durante la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.