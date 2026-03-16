Premios Óscar 2026: lista completa de ganadores de la 98 edición

La 98 edición de los Premios Óscar, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, se celebró este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.
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En tanto, Sinners, que había marcado un récord con 16 nominaciones, consiguió cuatro premios durante la ceremonia.
Ganadores principales de los Óscar 2026
Mejor película
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One Battle After Another
Mejor dirección
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Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another
Mejor actriz
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Jessie Buckley, por Hamnet
Mejor actor
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Michael B. Jordan, por Sinners
Mejor actriz de reparto
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Amy Madigan, por Weapons
Mejor actor de reparto
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Sean Penn, por One Battle After Another
Otros premios destacados
Mejor película internacional
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Sentimental Value (Noruega)
Mejor guion adaptado
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Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another
Mejor guion original
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Ryan Coogler, por Sinners
Mejor fotografía
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Autumn Durald, por Sinners
Mejor montaje
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Andy Jurgensen, por One Battle After Another
Mejor diseño de vestuario
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Kate Hawley, por Frankenstein
Mejor maquillaje y peluquería
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Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por Frankenstein
Mejor banda sonora
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Ludwig Göransson, por Sinners
Mejor canción original
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“Golden”, de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por KPop Demon Hunters
Mejor dirección de producción
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Tamara Deverell y Shane Vieau, por Frankenstein
Mejor sonido
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Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por F1
Mejores efectos visuales
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Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por Avatar: Free And Ash
Mejor casting
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Cassandra Kulukundis, por One Battle After Another
Ganadores en animación y documentales
Mejor película animada
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KPop Demon Hunters
Mejor largometraje documental
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Mr. Nobody Against Putin
Mejor cortometraje
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The Singers
Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje animado
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The Girl Who Cried Pearls
Mejor cortometraje documental
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All The Empty Rooms
FUENTE: EFE