Oscar 2026: lista completa de nominados a Mejor Película, Actor y Actriz

La 98ª edición de los Premios Óscar se celebra este domingo con una de las competencias más reñidas de los últimos años, protagonizada por las películas Sinners y One Battle After Another, las producciones más nominadas de esta edición.
Además, la noche incluirá presentaciones inspiradas en la película Kpop De-mon Hunters, así como reencuentros de actores de películas de Marvel Studios y de la comedia Bridesmaids, además de homenajes sorpresa.
Películas favoritas de la noche en los Premios óscar
El principal duelo de la ceremonia enfrenta a:
- Sinners, con 16 nominaciones, la mayor cantidad en esta edición.
- One Battle After Another, con 13 candidaturas y considerada una de las más premiadas en la temporada de galardones.
También destacan en la categoría de Mejor Película Internacional las producciones:
- Sirat, de España
- O Agente Secreto, de Brasil
Estos son los nominados al Oscar 2026
Mejor Actor
Los nominados a Mejor Actor en los Premios Óscar 2026 son:
- Timothée Chalamet – Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Luna Azul
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – O Agente Secreto
Actrices nominadas a Mejor Actriz
Las nominadas a Mejor Actriz son:
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson – A Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Películas nominadas a Mejor Película
Las producciones que compiten por Mejor Película en los Premios Óscar 2026 son:
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- One Battle After Another
- O Agente Secreto
La ceremonia de los Premios Óscar es seguida cada año por millones de espectadores en todo el mundo y representa el mayor reconocimiento para la industria cinematográfica.
FUENTE: EFE