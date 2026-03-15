Oscar 2026: lista completa de nominados a Mejor Película, Actor y Actriz

La 98ª edición de los Premios Óscar se celebra este domingo con una de las competencias más reñidas de los últimos años, protagonizada por las películas Sinners y One Battle After Another, las producciones más nominadas de esta edición.

La gala tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, y será presentada por el comediante Conan O'Brien, quien conducirá la ceremonia por segundo año consecutivo.

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Además, la noche incluirá presentaciones inspiradas en la película Kpop De-mon Hunters, así como reencuentros de actores de películas de Marvel Studios y de la comedia Bridesmaids, además de homenajes sorpresa.

Películas favoritas de la noche en los Premios óscar

El principal duelo de la ceremonia enfrenta a:

Sinners , con 16 nominaciones , la mayor cantidad en esta edición.

, con , la mayor cantidad en esta edición. One Battle After Another, con 13 candidaturas y considerada una de las más premiadas en la temporada de galardones.

También destacan en la categoría de Mejor Película Internacional las producciones:

Sirat , de España

, de España O Agente Secreto, de Brasil

Estos son los nominados al Oscar 2026

Mejor Actor

Los nominados a Mejor Actor en los Premios Óscar 2026 son:

Timothée Chalamet – Marty Supremo

– Marty Supremo Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

– One Battle After Another Ethan Hawke – Luna Azul

– Luna Azul Michael B. Jordan – Sinners

– Sinners Wagner Moura – O Agente Secreto

Actrices nominadas a Mejor Actriz

Las nominadas a Mejor Actriz son:

Jessie Buckley – Hamnet

– Hamnet Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

– If I Had Legs I'd Kick You Kate Hudson – A Song Sung Blue

– A Song Sung Blue Renate Reinsve – Sentimental Value

– Sentimental Value Emma Stone – Bugonia

Películas nominadas a Mejor Película

Las producciones que compiten por Mejor Película en los Premios Óscar 2026 son:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

One Battle After Another

O Agente Secreto

La ceremonia de los Premios Óscar es seguida cada año por millones de espectadores en todo el mundo y representa el mayor reconocimiento para la industria cinematográfica.

FUENTE: EFE