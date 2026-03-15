Estados Unidos Cine -  15 de marzo de 2026 - 11:10

Oscar 2026: lista completa de nominados a Mejor Película, Actor y Actriz

Conoce la lista de nominados a los Premios Oscar 2026, incluyendo actores, actrices y las películas que compiten por la estatuilla.

Premios Oscars 2026.

Premios Oscars 2026.

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La 98ª edición de los Premios Óscar se celebra este domingo con una de las competencias más reñidas de los últimos años, protagonizada por las películas Sinners y One Battle After Another, las producciones más nominadas de esta edición.

La gala tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, y será presentada por el comediante Conan O'Brien, quien conducirá la ceremonia por segundo año consecutivo.

Además, la noche incluirá presentaciones inspiradas en la película Kpop De-mon Hunters, así como reencuentros de actores de películas de Marvel Studios y de la comedia Bridesmaids, además de homenajes sorpresa.

Películas favoritas de la noche en los Premios óscar

El principal duelo de la ceremonia enfrenta a:

  • Sinners, con 16 nominaciones, la mayor cantidad en esta edición.
  • One Battle After Another, con 13 candidaturas y considerada una de las más premiadas en la temporada de galardones.

También destacan en la categoría de Mejor Película Internacional las producciones:

  • Sirat, de España
  • O Agente Secreto, de Brasil

Estos son los nominados al Oscar 2026

Mejor Actor

Los nominados a Mejor Actor en los Premios Óscar 2026 son:

  • Timothée ChalametMarty Supremo
  • Leonardo DiCaprioOne Battle After Another
  • Ethan HawkeLuna Azul
  • Michael B. JordanSinners
  • Wagner MouraO Agente Secreto

Actrices nominadas a Mejor Actriz

Las nominadas a Mejor Actriz son:

  • Jessie BuckleyHamnet
  • Rose ByrneIf I Had Legs I'd Kick You
  • Kate HudsonA Song Sung Blue
  • Renate ReinsveSentimental Value
  • Emma StoneBugonia

Películas nominadas a Mejor Película

Las producciones que compiten por Mejor Película en los Premios Óscar 2026 son:

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • One Battle After Another
  • O Agente Secreto

La ceremonia de los Premios Óscar es seguida cada año por millones de espectadores en todo el mundo y representa el mayor reconocimiento para la industria cinematográfica.

FUENTE: EFE

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