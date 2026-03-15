Premios Óscar 2026 hoy: ¿Dónde y a que hora verlo desde Panamá?

La gala más importante del cine mundial, los Premios Óscar , se celebrará este domingo 15 de marzo de 2026 desde el Dolby Theatre, ubicado en Hollywood, California.

La ceremonia reúne cada año a las principales figuras de la industria cinematográfica para reconocer a las mejores producciones, actores y realizadores del último año.

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¿A qué hora ver los Óscar 2026 en Panamá?

En Panamá, la transmisión de los Premios Óscar comenzará a partir de las 7:00 p.m., a través del canal Telemetro.

Los televidentes también podrán seguir la cobertura en vivo por internet mediante la plataforma digital del medio.

Dónde ver la alfombra roja en vivo

69 Edición del del Festival Internacional de Cine de San Sebastián GRAFCAV8235. SAN SEBASTIÁN, 17/09/2021.- El productor Jaume Roures Llop (2i), y los actores Antonio Banderas (3i), Penélope Cruz (3d), Irene Escolar (d), Pilar Castro (i) y Oscar Martínez (2d), en la alfombra roja de la gala inaugural de la 69 Edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde presentan su película "Competencia oficial", que compite en la sección Perlas del certamen. EFE/Javier Etxezarreta

La cobertura completa de la alfombra roja, con la llegada de actores, directores y celebridades, estará disponible en directo a través del portal oficial de Telemetro, donde se ofrecerán detalles del evento y entrevistas exclusivas.

Cada edición de los Premios Óscar reúne a millones de espectadores en todo el mundo, consolidándose como uno de los eventos más esperados del entretenimiento internacional.