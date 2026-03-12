Oscars 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en Panamá

La gala más importante del séptimo arte, los Premios Oscars, se llevará a cabo este domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre en Hollywood.

En Panamá, los televidentes podrán disfrutar de la transmisión en vivo a través de Telemetro a partir de las 7:00 p.m. Asimismo, la cobertura completa de la alfombra roja y los detalles del evento estarán disponibles en directo a través del portal oficial: https://www.telemetro.com/endirecto.