Oscars 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en Panamá

Hamnet, Marty Supreme, Frankenstein y El agente secreto figuran como las grandes favoritas para alzarse con las estatuillas en los Oscars 2026.

Este año

Este año, los Oscars 2026 se celebrarán el domingo 15 de marzo. 

Ana Canto
La gala más importante del séptimo arte, los Premios Oscars, se llevará a cabo este domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre en Hollywood.

En Panamá, los televidentes podrán disfrutar de la transmisión en vivo a través de Telemetro a partir de las 7:00 p.m. Asimismo, la cobertura completa de la alfombra roja y los detalles del evento estarán disponibles en directo a través del portal oficial: https://www.telemetro.com/endirecto.

Oscars 2026: actores y películas nominadas

Actores nominados a mejor papel principal

  • Timothée Chalamet - Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke - Luna azul
  • Michael B. Jordan - Pecadores
  • Wagner Moura - El agente secreto

Actrices nominadas a mejor papel principal

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Rosa Byrne - Si tuviera piernas te patearía
  • Kate Hudson - Canción cantada en azul
  • Renate Reinsve - Valor sentimental
  • Emma Stone - Bugonia

Nominados a mejor película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
