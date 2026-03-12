Oscars 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en Panamá

La gala más importante del séptimo arte, los Premios Oscars, se llevará a cabo este domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre en Hollywood.
Oscars 2026: actores y películas nominadas
Actores nominados a mejor papel principal
- Timothée Chalamet - Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
- Ethan Hawke - Luna azul
- Michael B. Jordan - Pecadores
- Wagner Moura - El agente secreto
Actrices nominadas a mejor papel principal
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rosa Byrne - Si tuviera piernas te patearía
- Kate Hudson - Canción cantada en azul
- Renate Reinsve - Valor sentimental
- Emma Stone - Bugonia
Nominados a mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto