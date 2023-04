Star Wars Celebration: anuncios de LucasFilm, series y películas

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqu-RCxrJeC%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABABxIlBjYMcZCQ2aPZBzNlWz3G0TK1g2ZCs6ZAZCGgWklgYHCcxDoJQTAxfkFuHnCO2gTiRuyZA58Odki9ZBh4lmZChy23Kc7aR3RRqxYqT4ZAr1QzHRyMxdq0BXNmBJevoNcLwYc7ygRMxRwV1TVLZBP1dhLeUZAea7XmurhI3w3ZAX8ypZCLCE2ZBP2cZD View this post on Instagram A post shared by Lucasfilm (@lucasfilm)

Anuncios en la Star Wars Celebration

Arrancando con la celebración, este viernes se dio el anuncio de diversos lanzamientos que se van a estar realizando en los próximos meses relacionados a Star Wars.

El esperado panel del LucasFilm llegó a la Star Wars Celebration cargado de anuncios tal como se esperaba.

Estos fueron los anuncios de Lucasfilm y Disney:

Andor - Segunda Temporada

Hace unos meses terminó la primera temporada de Under sin embargo ya está en rodaje la segunda temporada, el cual se espera culmine en agosto de 2023. Se espera que para finales de año llegue a Disney Plus.

The Acolyte estrena en 2023

Podría considerarse la gran estrella del panel de lucasfilm en el Star Wars celebration. Leslye Headleand, moderador del evento, presentó un nuevo logo y confirmó que la serie llegará en 2024.

The Mandalorian dijo presente

Dave Filoni junto a Rick Famuyiwa y Jon Favreau fueron los representantes de The Mandalorian durante esta presentación, es la que los asistentes pudieron disfrutar de escenas detrás de cámaras que muestran a Rangers y Zeb.

Se adelantó que los últimos dos capítulos de la serie revelarán o resolverán varias de las incógnitas. También se mostró un adelanto exclusivo de lo que será el capítulo 7 de esta temporada de The Mandalorian, que muestran a Moff Gideon.

Skeleton Crew

Otra de las series inspiradas en Star Wars y que está trabajando el equipo de Lucasfilm es Skeleton Crew, que se encuentra en etapa de postproducción.

Los asistentes pudieron disfrutar de imágenes en el set de grabación que mostraban al elenco de Skeleton Crew.

Ahsoka tiene fecha de estreno

Uno de los anuncios son más destacados fue la fecha de estreno de la nueva serie Ahsoka, que llegará a Disney Plus en agosto de 2023.

Durante la presentación se lanzó el póster oficial de este Spin off y también se reveló el primer tráiler.

Nueva película de Star Wars

Sí confirmado Lucas filón está preparando una nueva película inspirada en el universo de Star Wars esta vez la producción cinematográfica estará vinculada a The Mandalorian.

Dave Filoni será el encargado de esta nueva entrega de Star Wars en la pantalla grande que estará ubicada entre el episodio 6 y 7.

Otras películas son: Star Wars: Dawn of the Jedi y Star Wars: New Jedi Order.

La convención de Star Wars Celebration se extenderá hasta el próximo 10 de abril.