BMW presenta My BMW, la primera App en Panamá, con la que se puede tener control total de un auto BMW desde el smarthphone o smartwatch

El sábado 4 de octubre de 2025, en el marco del Panama Motor Show 2025, BMW presentó oficialmente su plataforma BMW ConnectedDrive, y su aplicación My BMW, las cuales representan el impulso innovador que caracteriza a BMW: una visión adelantada al presente. A través de la conectividad total entre el vehículo, el conductor y su entorno, la marca abre paso a una conducción más intuitiva, segura, personalizada, y con completo control desde un smartphone.

Desde asistentes de conducción inteligentes hasta actualizaciones remotas y navegación predictiva, cada función está pensada para anticipar lo que viene, no solo responder al ahora.

Una experiencia de manejo intuitiva y conectada

Entre sus innovaciones destacan la Asistencia de Conducción Remota, que permite maniobrar y estacionar el vehículo sin tener que estar dentro de él, a través del smartphone; la llave Digital BMW, que convierte el teléfono en una llave inteligente y compartible para hasta 5 usuarios adicionales; y la función Visión 3D Remota, que permite visualizar en tiempo real, desde cualquier lugar, el entorno del vehículo a través de cámaras exteriores integradas.

BMW BMW Connected Drive no solo representa una evolución tecnológica, sino un cambio en la forma de entender la movilidad. Cortesía

Innovación que piensa contigo

BMW Connected Drive no solo representa una evolución tecnológica, sino un cambio en la forma de entender la movilidad. Es una plataforma que aprende del usuario, se adapta a sus hábitos y lo acompaña en cada viaje con funcionalidades pensadas para hacer que conducir sea un placer con propósito. Además brinda funcionalidades de seguridad, y es la primera en tener un botón de emergencia que conecta directamente al 911 de Panamá.

La app My BMW, con el BMW ID personal, personaliza el perfil del conductor, sus preferencias se transfieren automáticamente a cualquier BMW, solo escaneando un código QR.

Permite tener una navegación inteligente, enviar destinos desde el smartphone al auto, incluyendo información de tráfico, estaciones de servicio o puntos de carga para autos eléctricos, para hacer el recorrido más eficiente.

Anticipa y agenda mantenimientos, contacta al único taller autorizado por BMW en Panamá, muestras alertas de servicio y asistencia vial integradas desde la misma App.

El auto se mantiene siempre actualizado gracias a las descargas remotas desde My BMW.

BMWAPP La excelencia de BMW se refleja en la precisión con que BMW ConnectedDrive y su App My BMW. Cortesía

Y para los vehículos eléctricos, permite tener control del proceso de carga, autonomía eléctrica en tiempo real, temporizador de clima, acondicionamiento previo, y más.

La excelencia de BMW se refleja en la precisión con que BMW ConnectedDrive y su App My BMW, integra cada detalle. Control, seguridad y confianza, se combinan en una experiencia que coloca al conductor en el centro del poder y al alcance de su mano, para experimentar el verdadero Placer de Conducir.

BMW sigue marcando el camino hacia una movilidad más conectada, inteligente y personalizada. Con My BMW, el futuro ya está en tus manos.

La aplicación My BMW ya está disponible en App Store y Google Play, y es compatible con los modelos BMW más recientes. Desde las sucursales de Bavarian Motors, en Calle 50, Panamá, y David, Chiriquí, se podrán realizar test drive y obtener la mejor atención para explorar las funcionalidades de la App en tiempo real, y descubrir cómo esta tecnología mejora cada aspecto del manejo.

BMW es la marca automotriz Premium favorita en Panamá y Latinoamérica, con más de uno de cada tres vehículos vendidos en la región.

Sobre Bavarian Motors

Bavarian Motors Panamá es una empresa de Grupo Fasa, y el único concesionario autorizado en Panamá por BMW Group Latinoamérica, para comercializar sus tres marcas BMW, MINI y BMW Motorrad. Cuenta con sello de garantía de fábrica, para darle el respaldo y atención post venta a cada uno de sus clientes. Bavarian Motors Panamá y BMW Group son líderes en productos y servicios de tecnologías de movilidad individual Premium, dentro de sus mercados.