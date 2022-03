Sorteo del Mundial Qatar 2022 en vivo: sigue el evento minuto a minuto

Tras los últimos encuentros de eliminatorias, 29 selecciones ya se aseguraron su lugar Qatar 2022, incluido el anfitrión. Las tres selecciones restantes para completar el grupo de 32 se completarán después con dos repescas (una es Sudamérica vs. Asia, y la otra es Concacaf vs. Oceanía) y la final del eliminatorio europeo entre Gales y el ganador del Escocia vs. Ucrania (esta llave se encuentra pendiente debido a la invasión rusa de Ucrania).