Una madre sorprendida por una hermosa serenata de saxofones en su día

Marilyn Cejas • 8 Dic 2020 - 11:10 AM

A través de esta nota, quiero contarles la emoción que viví el día de hoy, 8 de diciembre, Día de las Madres en Panamá. Antes de eso quisiera rescatar el hecho de que en la situación de pandemia del coronavirus que vivimos en el mundo, este día tan especial ha sido transformado, sobre todo porque muchas personas no pueden reunirse con sus madres como otros años, debido a que tenemos que cuidar su salud y evitar que este virus llegue a nuestros familiares.

Ahora bien, me gustaría compartir con ustedes lo agradecida y feliz que me siento, de hecho, para el día de hoy en mi blog, había escrito sobre otro tema, pero qué va, este tiene prioridad. Hoy me desperté a las 7:00 a.m. cuando sonó la alarma de mi celular, porque me toca trabajar desde casa y cuando abrí los ojos mi niña estaba a mi lado pero mi esposo no, me pareció raro, pero regresó a la habitación y me dijo que se había parado un momento porque había escuchado un ruido afuera, se acostó nuevamente y yo fui a la sala a comenzar a trabajar en mi laptop.

Cuando salí a la sala me extrañó que mi esposo había abierto ambas cortinas del frente, como estaba recién despertada me molestó la luz y las volví a cerrar. Me senté en la compu, la encendí y al pasar unos 10 minutos, escuché unas voces como muy cerca pero normal, ni me asomé, luego escuché una voz que dijo "YA" y allí comencé a escuchar unos saxofones hermosos, no lo podía creer, fui a la ventana y me sentí tan feliz, allí estaba ese precioso cuarteto de saxofonistas dedicándome varias canciones, al pasar como un minuto mi esposo y mi niña salieron de la habitación y mi esposo comenzó a grabarme, yo estaba llorando, no pude contener la emoción, mi esposo sabe que me encantan todas esas cosas, que un regalo así para mí es algo muy grande, mucho más que algo material, un perfume, maquillaje, etc.

Los abracé y le agradecí a mi esposo por tan bello detalle, no tengo palabras, aún escribiendo esta nota me lleno de emoción, aún cuando no pudieron pasar a mi hogar, por las medidas que deben cumplirse para evitar el coronavirus, me sentí y me siento muy afortunada, le doy gracias a Dios por la salud en primer lugar, por el trabajo y por tener una familia como la que tengo, sin duda; Dios nos ha bendecido.

Me dedicaron varias canciones, al final de cada una les aplaudí, al terminar abrí la puerta, una chica preguntó por mi niña, le entregó una rosa roja y a mi también, me dijo unas palabras hermosas que por supuesto agradecí de inmediato; es realmente hermoso todo esto, los saxofones sonaban tan bellos que no tengo palabras para describirlo, además de amar la música, adoro la cultura, los instrumentos musicales, en especial este y el piano, así que este ha sido el regalo más hermoso que me ha dado mi esposo, me ha hecho sentir muy feliz.

Gracias, Gracias y mil Gracias a mi Dios, a mi esposo, a #MiPequeño Milagro y a estas bellas y talentosas personas por permitirme vivir este momento tan especial. ¡Feliz Día de las Madres a todas las panameñas y no panameñas que hacen vida en este hermoso país, Que Dios las bendiga siempre!