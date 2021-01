Crear y educar, claves para evitar que los niños rayen las paredes de la casa

Marilyn Cejas • 25 Ene 2021 - 09:46 AM

Desde hace tres años, Dios me dio la dicha de ser madre y desde entonces, la aventura y el aprendizaje forman parte de mi vida. Esta semana pensé en hablarles sobre el hecho de que nuestros hijos rayen las paredes y compartir mi experiencia al respecto.

En primer lugar, debemos saber que es totalmente norrmal, de hecho, forma parte del instinto de exploración de nuestros hijos, el desarrollo de sus habilidades y la destreza de sus manos. Al año de edad aproximadamente notaremos que nuestros hijos ya son capaces de tomar un lápiz y rayar, ahora bien, aquí corresponde preguntar ¿Rayar las paredes de la casa está bien? ¿Lo debemos permitir?

No soy una especialista en la materia ni nada que se le parezca, sólo una madre que se preocupa por educar y enseñar a su hija, es por eso que me gustaría compartir mi opinión al respecto. Mi niña desde muy pequeña estuvo en guardería y en el último año (antes de la pandemia) aprendió muchas cosas, no sé si esto de estar en una escuelita desde muy chiquita tenga que ver, pero mi hija nunca ha rayado las paredes, sólo un rayón dos veces y cuando lo hizo me fue a buscar (estaba en la cocina) y me lo dijo.

Recuerdo que desde el momento en que mi esposo y yo le compramos los cuadernos y colores para dibujar, se los daba cuando me los pedía, compartíamos juntas y luego los guardaba; ella siempre me preguntaba por qué lo hacía y me sentaba a explicarle que las paredes de la casa no se rayan, ninguna, ni las de su habitación, porque entonces no se verían bonitas, que para eso hay muchas herramientas y que haríamos actividades todos los días para que pudiera pintar.

Las dos veces que mi niña rayó la pared (muy poco), si me molesté y tengo que admitirlo, pero más allá de regañarla, le dije que eso no se hace y que tenía que limpiarlo, busqué una toallita húmeda, lo limpió y luego me abrazó, me dijo "mamá no lo vuelvo a hacer".

Para mi como madre el hecho de ser creativos en ese sentido nos ayuda mucho, así le proporcionamos a nuestros hijos la oportunidad de expresarse todo lo que quieran y eso por supuesto, los ayuda en su desarrollo, así que hay muchas ideas que podemos poner en práctica en casa para evitar que rayen las paredes:

Podemos comprar papel bond del color de nuestra preferencia, buena cantidad, que nos alcance para cubrir como la mitad de una pared, hacia abajo; en este espacio podemos darle la libertad de dibujar, bien sea con lápices de colores o témpera, también hacerlo con pincel les encanta. Eso sí, no debemos preocuparnos porque se ensucie, allí debemos darle total libertad, ya cuando termine le damos un buen baño.

Existe un tapete didáctico con dibujos y es excelente para que nuestros hijos pase un buen rato dibujando, bien sea con marcadores a base de agua o témpera.

Pizarras con marcadores y borradores. En el mercado existen de diversos tamaños y colores, y con ellas, no sólo podrán diujar lo que quieran, sino que también, podemos enseñarlos a borrar y comenzar nuevamente.

Cuadernos con hojas en blanco y lápices de colores. Esta opción es para activar su creatividad, allí puede dibujar lo que quieran y nosotros los padres también, hacerlo juntos.

Cuadernos con dibujos prediseñados, si es niña de algo que le guste, como princesas, animales,etc.

Lo ideal es contar con una mesita donde pueda dibujar y siempre enseñarle a mantener el orden, los lápices de colores no tenerlos sueltos sino dentro de una cartuchera, enseñarlos a usarlos de manera ordenada y una vez terminen, los guarden.

La labor de madres es hermosa, ¿que viene con una enorme responsabilidad?, pues sí, y esa misma responsabilidad es la que nos hace aprender cada día, amarlos más y enseñarlos, la idea es brindarles amor y respeto en todo momento, asi serán niños felices en un hogar rodeado de paz. ¡Que Dios me l@s bendiga!