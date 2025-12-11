Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 11 de diciembre de 2025

En esta edición de Cuarto Poder se habló sobre el impacto de la minería en el medio ambiente y las enseñanzas que podría tener el desarrollo de esta actividad en Zambia. Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia internacional, hizo referencia al tema de la corrupción y la aprehensión del exdirector de Pandeportes, Héctor Brands. Además, la Rectora de la Universidad Tecnológica (UTP), Ángela Laguna, explicó sobre el proyecto de dormitorios.