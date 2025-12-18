Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 18 de diciembre de 2025

En Cuarto Poder nos acompañó Gladys Bernett, directora de Innovación Empresarial de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), quien explicó el proceso de inscripción para aplicar al Premio Nacional a la Innovación Empresarial.

También estuvo Guillermo Cortés, líder del Movimiento Nacional Unidos de Jubilados y Pensionados (Mundo), quien dijo que están a la espera de la sanción presidencial del Proyecto de Ley 727 que contempla la devolución de intereses sobre el Décimo Tercer Mes.