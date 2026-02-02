Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 2 de febrero 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Rommel Troetsch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, con quien abordamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), y sobre el proceso de precalificación abierto por el Canal de Panamá para dos nuevos puertos y un gasoducto interoceánico.

También estuvo con nosotros César Kiamco representante de Bella Vista, quien detalló los proyectos que se desarrollan en el corregimiento.