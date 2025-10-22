Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 22 de octubre de 2025

En Cuarto Poder estuvo como invitado el abogado Marco Antonio Austin, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, con quien conversamos sobre la aprobación por insistencia de la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley 168 sobre el ejercicio de la abogacía.

También nos acompañó Abdiel Castrellón, miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento, para hablar sobre el Congreso Internacional de Cumplimiento que se realizará este jueves y sobre los retos que enfrenta Panamá.